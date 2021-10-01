Преподаватели SAS ТюмГУ провели интенсив для школьников в Нижнем Новгороде

| Фото: ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Образовательный интенсив "Ты. Университет. Будущее" провела в Нижнем Новгороде на площадке Мининского университета Школа перспективных исследований ТюмГУ с целью помочь старшеклассникам определиться с их будущим, сообщает пресс-служба вуза.

В течение двух дней 75 участников работали с профессорами из восьми России, Бельгии, Хорватии, Польши, Украины, Канады, Литвы и США. Проведено 19 лекций и семинаров, две панельных дискуссии.

Школьники презентовали и защищали свои финальные проекты – собственную модель идеальной бакалаврской программы. Весь интенсив проходил на английском языке.

"Интенсив отвечает на объективную потребность большинства школьников, стоящих перед проблемой выбора вуза: разобраться в том, как устроено высшее образование "изнутри", чем разные программы отличаются друг от друга. За два-три дня интенсива мы погружаем в университетское образовательное пространство и помогаем им понять, что у бакалаврской программы есть целый ряд важных характеристик, которые нужно учитывать, выбирая программу, максимально соответствующую их индивидуальным задачам и предпочтениям", - рассказал директор SAS ТюмГУ Андрей Щербенок.