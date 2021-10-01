Бюджет Тобольска увеличен на 30 миллионов рублей

| Фото: Тобольская городская дума | Фото: Тобольская городская дума

На 30 млн рублей увеличен бюджет Тобольска в текущем году. Бюджетные изменения приняты на октябрьском заседании городской думы.

Бюджет вырос за счет фактического увеличения поступлений, в основном от остатков субсидий, субвенций и других малобюджетных трансфертов. Сумма будет направлена на организацию и проведение новогодних праздничных мероприятий (17 млн 495 тыс. рублей) и на предоставление субсидий на возмещения затрат по капитальному ремонту фасадов многоквартирных домов, расположенных на гостевом маршруте Тобольска (13 млн 82 тыс. рублей).

В этом году дума уже дважды утверждала увеличение городского бюджета. Сегодня доходная часть составила 10 млрд 433 млн рублей (первоначально была – 9 млрд 896 млн), сообщает Тобольская дума.