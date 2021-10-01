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В Тюмени откроют онлайн-школу по рисованию бактериями в чашке Петри

Общество, 17:37 28 октября 2021

ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Школа "Бактериальная живопись" пройдет в режиме онлайн на базе Института биологии ТюмГУ 31 октября.

Соединить науку и искусство в чашке Петри приглашают школьников 5-11 классов. Микробиологи помогут создать орнамент, пейзаж или портрет с помощью микроорганизмов.

"Лекционная часть занятия будет посвящена строению бактерий, – рассказала доцент Наталья Колоколова. – Запланированы также онлайн-экскурсия по лаборатории, демонстрация опыта и результатов бактериографии".

Школа пройдет с 10 до 11 часов в дистанционном формате. Для участия необходима предварительная регистрация и техническое устройство с выходом в интернет и установленным приложением Zoom.

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# бактерии , онлайн-курс , ТюмГУ

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