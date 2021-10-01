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БК "Нефтехимик" дважды уступил ростовским баскетболистам

Спорт, 12:54 29 октября 2021

БК «Нефтехимик» во ВКонтакте | Фото: БК «Нефтехимик» во ВКонтакте

Тобольский БК "Нефтехимик" дважды уступил в домашних матчах "Барс-РГЭУ" из Ростова-на-Дону.

Первая игра завершилась победой гостей со счетом - 99:90. Самым результативным в составе тоболяков стал Виктор Кашин, набравший 17 очков.

В ответном матче хозяевам не удалось взять реванш. Ростовчане вновь оказались сильнее - 95:84. Георгий Коротяев в составе "Нефтехимика" стал самым результативным игроком, набрав 17 очков.

Тобольские баскетболисты набрали пять очков и занимают девятое место в турнирной таблице. Следующие игры "Нефтехимик" проведет на выезде в Челябинской области. 6 и 7 ноября тоболяки сыграют с БК "Металлург" из Магнитогорска, а 10 и 11 ноября с челябинским клубом "Челбаскет".

Евгений Новоселов

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# БК Нефтехимик , Тобольск

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