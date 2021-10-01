Тюменских футболистов зачислили в академию московского "Спартака"

| Фото: центр спортивной подготовки "Спартак Юниор" | Фото: центр спортивной подготовки "Спартак Юниор"

Девятилетние тюменские футболисты Александр Лыжин и Алексей Панов зачислены в академию московского "Спартака" им. Федора Черенкова, сообщает центр спортивной подготовки "Спартак Юниор".

Воспитанники тренера Сергея Ивашова будут жить и тренироваться в Москве, играть за "Спартак-2012" и выступать на турнирах высокого уровня. Семьи ребят поддержали их решение и уже переехали в Москву.

"Переход на столичный уровень – целое испытание. Было много сильных игроков, и за место в московской команде надо было побороться. Теперь начало большого пути положено. Саша твердо хочет стать профессиональным футболистом. Мы поддерживаем сына, помогаем с учебой и настроем на тренировки и игры", – рассказал папа Александра Антон Лыжин.

По словам тюменского тренера Сергея Ивашова, оба воспитанника в спортшколе "Спартак Юниор" подавали надежды, усиленно занимались, хорошо прогрессировали.