  • 29 октября 202129.10.2021пятница
  • USD70,5207
    EUR81,8393
  • В Тюмени 0..2 С 7 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменских футболистов зачислили в академию московского "Спартака"

Спорт, 13:17 29 октября 2021

центр спортивной подготовки "Спартак Юниор" | Фото: центр спортивной подготовки "Спартак Юниор"

Девятилетние тюменские футболисты Александр Лыжин и Алексей Панов зачислены в академию московского "Спартака" им. Федора Черенкова, сообщает центр спортивной подготовки "Спартак Юниор".

Воспитанники тренера Сергея Ивашова будут жить и тренироваться в Москве, играть за "Спартак-2012" и выступать на турнирах высокого уровня. Семьи ребят поддержали их решение и уже переехали в Москву.

"Переход на столичный уровень – целое испытание. Было много сильных игроков, и за место в московской команде надо было побороться. Теперь начало большого пути положено. Саша твердо хочет стать профессиональным футболистом. Мы поддерживаем сына, помогаем с учебой и настроем на тренировки и игры", – рассказал папа Александра Антон Лыжин.

По словам тюменского тренера Сергея Ивашова, оба воспитанника в спортшколе "Спартак Юниор" подавали надежды, усиленно занимались, хорошо прогрессировали.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# футбол

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:17 29.10.2021Тюменских футболистов зачислили в академию московского "Спартака"
12:54 29.10.2021БК "Нефтехимик" дважды уступил ростовским баскетболистам
15:36 28.10.2021Тюменские скалолазы завоевали награды на турнире в Калининграде
18:30 27.10.2021Матчи Лиги чемпионов по мини-футболу покажут на "Тюменском времени"