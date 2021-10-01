В Областную больницу № 20 в Увате поступило новое оборудование

| Фото: пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области | Фото: пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Современный аппарат ультразвуковой диагностики поступил в кабинет акушера-гинеколога Областной больницы № 20 в Увате, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области.

Новый аппарат разработан специально для проведения ультразвуковых исследований в акушерстве и гинекологии, имеет отличное качество изображения, а также очень удобен в эксплуатации.

По словам акушера-гинеколога Татьяны Костиной, ситуации, когда промедление с постановкой диагноза и началом адекватной терапии может иметь негативные последствия, возникают ежедневно. А в случае с беременной женщиной речь идёт о двух пациентах одновременно. И в таких случаях ультразвуковое исследование – крайне важный аспект диагностики.

"У меня теперь есть возможность сразу во время приёма, в течение нескольких минут, не прибегая к помощи других специалистов и не тратя драгоценное время, определиться с диагнозом и безотлагательно начать лечение пациента", – подчеркнула врач.

На данном аппарате на сегодня проведено более 200 исследований пациентов акушерско-гинекологического профиля. Выявлено три случая врождённых пороков развития у плода, которые в последующем были подтверждены на аппаратах экспертного класса в Перинатальном центре, и пациентки смогли получить адекватную помощь в максимально ранние сроки. Кроме того, значимый вклад внесён в диагностику предраковых заболеваний и выявление онкопатологии репродуктивной сферы на ранних стадиях. За три месяца было впервые выявлено 25 случаев предраковых заболеваний репродуктивных органов, а значит, пациентки своевременно начали получать терапию, и у них не будет запущенных стадий онкопроцесса.

Кроме аппарата УЗИ, поступил видеокольпоскоп, и теперь возможна на высоком уровне диагностика заболеваний шейки матки и других органов. Компактный и удобный в работе аппарат отвечает всем современным требованиям. За время его использования кольпоскопию уже прошли 124 жительницы Уватского района.