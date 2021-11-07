Тюменский драматический театр проведет новогоднюю кампанию в обычном формате

| Фото: из сообщества "Тюменский большой драматический театр" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Тюменский большой драматический театр" во ВКонтакте

Всю новогоднюю кампанию артисты Тюменского драматического театра планируют провести в обычном формате, как и в 2021 году.

Об этом рассказал директор драмтеатра Сергей Осинцев в выпуске на YouTube-канале "Тюменское большое театральное телевидение".

"По утрам будут демонстрироваться детские и семейные спектакли. В репертуаре – мюзиклы " Снежная королева", "Царевна лягушка", " Приключения Буратино". Все это вы сможете посмотреть за всю новогоднюю кампанию. А вечером мы покажем наши вечерние спектакли. Конечно же, это будут комедии, в том числе и "Семейка Адамс". Так что вы смело можете приобретать билеты. Помните, что для посещения нужны QR-код или право по другим документам, которые сегодня необходимы", – рассказал Сергей Осинцев.

Из-за ограничений в тюменском драмтеатре отменят детский мюзикл "Кот в Новый год". Постановку перенесли на 2022 год. Сергей Осинцев пообещал, что жители Тюмени ее обязательно увидят.

Вещание канала "Тюменское большое театральное телевидение" возобновилось 30 октября. В первом выпуске Сергей Осинцев рассказал о правилах посещения театра с 8 ноября, о планах актеров. Состоялся прямой эфир и интервью с новыми актерами ТБДТ Полиной и Дмитрием Егоровыми и онлайн-встреча с художественным руководителем театра "Европа" Дмитрием Ефимовым.

Инна Пахомова