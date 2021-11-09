К Новому году Тюмень украсят инсталляциями из свечей и новыми арками

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

"Истории снежного леса" – такое название получила концепция оформления Тюмени к новогодним и рождественским праздникам. Среди украшений есть и новинки – это светящиеся арки и инсталляции в виде горящих свечей.

В каждом административном округе города оформят парки, скверы и площади. На Цветном бульваре уже начали собирать 28-метровую светомузыкальную елку. Здесь же оборудуют горку, установят полюбившуюся тюменцам светодиодную инсталляцию в виде семьи белых медведей. Появятся светящиеся полукольца нового образца, через которые могут пройти прогуливающиеся горожане и гости областной столицы. Среди новинок – трон, на котором можно сделать фото на память.

| Фото: администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

На площади 400-летия Тюмени рабочие оборудуют горки, установят арт-объект "С Новым годом!", елку. Эффектное селфи гуляющие смогут сделать у композиции " Золушка у кареты". Новинка – световые композиции из горящих свечей.

Не забудут и про экопарк "Затюменский". Здесь появится большая горка, каток и световые объекты.

В сквере Комсомольский горожане также смогут покататься на коньках. Здесь также установят наряженную елку.

К Новому году в Тюмени украсят сквер Депутатов, Загородный сад, площадь у технопарка, площадь Борцов революции, Никольскую площадь и другие объекты. В Загородном саду горожане увидят Жар-птицу, Конька-горбунка и Рыбы-кита.

Праздничные растяжки, световые шары и коробки с подарками порадуют тюменцев и гостей областной столицы по улицам города и основным туристическим маршрутам.

Инна Пахомова