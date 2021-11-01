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Юные тюменцы вместе с родителями проведут онлайн-зарядку

Общество, 16:01 01 ноября 2021

департамента по спорту и молодежной политике администрации Тюмени | Фото: департамента по спорту и молодежной политике администрации Тюмени

Онлайн-зарядку проведут воспитанники Центра развития творчества детей и юношества "Бригантина" в Тюмени. Участвовать в акции они будут вместе с родителями, пишет "Вслух.ру".

С 1 по 4 ноября в официальной группе учреждения в социальной сети "ВКонтакте" будут выходить видеоролики со спортивными упражнениями.

"В роли тренеров выступят сами семьи. С 1 по 4 ноября родители вместе с детьми будут снимать занятия на видео, которые затем отправят педагогу. После этого ролики опубликуют на странице учреждения", - рассказала методист центра "Бригантина" Елена Стефанович.

Она добавила, что онлайн-зарядка станет неким руководством, как проводить свободное время родителям с детьми и детям с родителями, когда торговые центры закрыты и сходить никуда нельзя.

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# дети , зарядка , здоровый образ жизни

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