Юные тюменцы вместе с родителями проведут онлайн-зарядку

| Фото: департамента по спорту и молодежной политике администрации Тюмени | Фото: департамента по спорту и молодежной политике администрации Тюмени

Онлайн-зарядку проведут воспитанники Центра развития творчества детей и юношества "Бригантина" в Тюмени. Участвовать в акции они будут вместе с родителями, пишет "Вслух.ру".

С 1 по 4 ноября в официальной группе учреждения в социальной сети "ВКонтакте" будут выходить видеоролики со спортивными упражнениями.

"В роли тренеров выступят сами семьи. С 1 по 4 ноября родители вместе с детьми будут снимать занятия на видео, которые затем отправят педагогу. После этого ролики опубликуют на странице учреждения", - рассказала методист центра "Бригантина" Елена Стефанович.

Она добавила, что онлайн-зарядка станет неким руководством, как проводить свободное время родителям с детьми и детям с родителями, когда торговые центры закрыты и сходить никуда нельзя.