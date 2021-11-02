Подшивку газет 1934 года обнаружили на мусоросортировочном заводе Тобольска

ТЭО ТЭО

Подшивку газет "Известия" 1934 года обнаружили в Тобольске работники мусоросортировочного завода. Она попала на предприятие вместе с коммунальными отходами, сообщает Тюменское экологическое объединение.

Газеты, которые уцелели, находятся в хорошем состоянии и аккуратно подшиты. Возможно, они были выброшены какой-то библиотекой или музеем. Их историческая ценность неизвестна, но они действительно интересны и для обычных любознательных людей, отметили на заводе.

"Пока мы не приняли решение о том, как поступить с находкой. Подшивку газеты "Известия" просушили и оставили на временное хранения на тобольском МСЗ. Нашим работникам и самим было любопытно посмотреть на старинное издание, почитать былые новости, шутки, объявления, изучить необычные карикатуры, которых на страницах действительно много, узнать, что интересовало людей в то время. В газетах много планов и рассказов о передовом опыте, информация о достижениях советских граждан и зарубежных событиях, тревожные новости о ещё укоренявшемся в Европе фашизме", – говорит главный инженер ООО "ТЭО" Сергей Шишов.