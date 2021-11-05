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Гинекологи Заводоуковска проводят диагностику с помощью новых кольпоскопов

Общество, 10:30 05 ноября 2021

Областная больница №12 | Фото: Областная больница №12

14 современных кольпоскопов распределили по женским консультациям и врачебным амбулаториям Заводоуковского и Упоровского районов, а также установили в Новозаимской участковой больнице, сообщает Областная больница № 12.

С помощью кольпоскопа врач – акушер-гинеколог проводит пациенткам детальный визуальный осмотр шейки матки с целью диагностики воспалительных заболеваний и онкологических процессов. Новые аппараты позволяют специалистам замечать даже минимальные изменения, выявлять заболевания на начальных стадиях и предотвращать развитие их возможных осложнений.

С момента поступления нового оборудования в женской консультации Заводоуковска с его помощью проведено более 150 процедур.

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# областная больница №12

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