Гинекологи Заводоуковска проводят диагностику с помощью новых кольпоскопов

| Фото: Областная больница №12 | Фото: Областная больница №12

14 современных кольпоскопов распределили по женским консультациям и врачебным амбулаториям Заводоуковского и Упоровского районов, а также установили в Новозаимской участковой больнице, сообщает Областная больница № 12.

С помощью кольпоскопа врач – акушер-гинеколог проводит пациенткам детальный визуальный осмотр шейки матки с целью диагностики воспалительных заболеваний и онкологических процессов. Новые аппараты позволяют специалистам замечать даже минимальные изменения, выявлять заболевания на начальных стадиях и предотвращать развитие их возможных осложнений.

С момента поступления нового оборудования в женской консультации Заводоуковска с его помощью проведено более 150 процедур.