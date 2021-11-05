Военные разведчики Росгвардии отмечают профессиональный праздник

| Фото: пресс-служба Росгвардии | Фото: пресс-служба Росгвардии

День военного разведчика отмечается в России 5 ноября, сообщает пресс-служба Росгвардии.

Вместе с коллегами из других ведомств профессиональный праздник, а также 30-летие со дня образования службы, отмечают военнослужащие и ветераны разведывательных подразделений войск национальной гвардии.

Становление разведки войск правопорядка происходило в условиях межнациональных конфликтов на территории бывшего СССР и в ходе контртеррористических операций на Северном Кавказе. В настоящее время в разведке Федеральной службы войск национальной гвардии создана эффективная система подготовки офицеров и младшего командного состава, рядовых разведчиков.

В подразделениях разведки Росгвардии имеются все самые последние разработки отечественных ученых.