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Военные разведчики Росгвардии отмечают профессиональный праздник

Общество, 17:55 05 ноября 2021

пресс-служба Росгвардии | Фото: пресс-служба Росгвардии

День военного разведчика отмечается в России 5 ноября, сообщает пресс-служба Росгвардии.

Вместе с коллегами из других ведомств профессиональный праздник, а также 30-летие со дня образования службы, отмечают военнослужащие и ветераны разведывательных подразделений войск национальной гвардии.

Становление разведки войск правопорядка происходило в условиях межнациональных конфликтов на территории бывшего СССР и в ходе контртеррористических операций на Северном Кавказе. В настоящее время в разведке Федеральной службы войск национальной гвардии создана эффективная система подготовки офицеров и младшего командного состава, рядовых разведчиков.

В подразделениях разведки Росгвардии имеются все самые последние разработки отечественных ученых.

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