В Тюменской области адвоката подозревают в избиении следователя

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюменской области возбуждено уголовное дело в отношении адвоката, подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.

По данным следствия, в ночь на 5 ноября подозреваемый в номере гостинице в Тобольске во время внезапно возникшей ссоры нанес следователю регионального УМВД несколько ударов в голову.

С полученными травмами Мужчина с травмами был госпитализирован в областную больницу №3. В настоящее время ему оказывается медицинская помощь.

Следователи провели осмотр места происшествия, допросили свидетелей. Назначен комплекс экспертиз, в том числе и судебно-медицинская. Подозреваемый задержан. Расследование уголовного дела продолжается.