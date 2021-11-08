Тюменским предпринимателям расскажут, как пробить финансовый потолок

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Тренинг "Финансовая сторона ведения бизнеса" пройдет в пространстве "Точка кипения" (ул. Республики, 142) 9 ноября в 10 часов. Предпринимателям объяснят, какие технологии ведения бизнеса помогут пробить финансовый потолок.

В программе тренинга — ключевые показатели эффективности проекта, расчет доходов и расходов компании, расчет показателей рентабельности бизнеса, виды учета в предпринимательстве. Спикером станет Дмитрий Шумейко — основатель и владелец группы компаний "Шумейко и Партнеры", общая выручка которой составляет 46 млн рублей в год, чистая прибыль — 21 млн рублей в год.

На мероприятие нужна регистрация по ссылке или по телефону +7 929 263-97-26.

Встреча проходит в рамках акселератора бизнес-проектов "Делай дело", созданного для того, чтобы помочь предпринимателям в развитии действующего бизнеса, его масштабировании и выходе на внешние рынки.