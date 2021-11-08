В Тюмени спасатели снимали с женщины кольцо в два часа ночи

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Женщине, чтобы снять кольцо с пальца, понадобилась помощь сотрудников Тюменской областной службы экстренного реагирования ночью 8 ноября.

Вызов спасателям поступил в 2 часа 18 минут. Звонили из дома №92 на ул. Жуковского.

"Это типичная ситуация для нас. Кольца с пальцев снимаем периодически. Приехали на вызов к женщине 1982 года рождения. Видимо, изначально хотела справиться с проблемой самостоятельно, но это не удалось", – рассказал корреспонденту информагентства "Тюменская линия" начальник управления поисково-спасательных работ ТОСЭР Евгений Булкин.

Женщину от кольца спасатели освободили с помощью специального оборудования – гравера. Под кольцо завели подкладку, чтобы не обжечь кожу, а ювелирное изделие разрезали.

Инна Пахомова