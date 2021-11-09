Подозреваемого в убийстве девушки в Тобольске заключили под стражу

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27-летнего мужчину, обвиняемого в убийстве, заключили под стражу до 30 декабря 2021 года по постановлению Тобольского городского суда, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

По версии следствия, утром 31 октября 2021 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорился со своей подругой, нанес ей удар ножом в область грудной клетки. Девушка скончалась на месте. Чтобы скрыть следы преступления, мужчина постирал белье и затер на полу следы крови.

Его задержали вечером этого же дня, вину признал частично, заявил, что "убивать не хотел, сильно разозлился".

Он обвиняется в убийстве по ч. 1 ст. 105 УК России.