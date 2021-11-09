В Тюменской области для старшеклассников реализуют проект "Медицинский класс"

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"Медицинский класс" открыли в поселке Боровский Тюменской области на базе средней школы. Программу профильного обучения школьников медицинского класса, включающую такие модули, как "Основы медицинских знаний" и "Оказание первой доврачебной помощи пострадавшему", разработали в Тюменском государственном университете.

"Сегодня такой класс уже есть в средней школе им. Декабристов в Ялуторовске, - сообщает пресс-служба университета. - Участники проекта "Медицинский класс" - школьники 10 и 11 классов, однако пройти подготовительную работу могут уже сейчас ученики 9 классов".

Обучение в медицинских классах, по словам начальника отделения довузовской подготовки Тюменского ГМУ Артура Маргаряна, отличается от обычных химико-биологических классов тем, что образовательная программа направлена не просто на более детальное получение знаний по профильным предметам, а конкретно на подготовку школьников к поступлению в медицинские университеты".

"За счет этого медицинский университет получает более подготовленных абитуриентов как с точки зрения знаний профилирующих дисциплин, так с точки зрения уверенности и убежденности ребят в своем желании стать врачами, - отметил он. - Хочется, чтобы такое развитие, помогло талантливым абитуриентом получать образование в Тюменском ГМУ, а хорошая учеба в течение двух лет поможет ребятам на первом курсе, когда они станут студентами, осознанно выбрать свою индивидуальную траекторию обучения в нашем университете".

Проект "Медицинский класс" поддерживает Тюменский медицинский университет, администрация Тюменского района, областная больница №19.