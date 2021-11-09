Гостям Тюмени предлагают экспресс-маршрут по городу

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Экспресс-маршрут по Тюмени предложила для гостей областной столицы команда Visit Tyumen. Текст опубликован на канале бренда в Яндекс.Дзен.

Авторы уверяют, что даже за несколько часов в Тюмени можно увидеть много интересного. Быстрое знакомство с городом гостям советуют начать с Исторической площади. Здесь можно увидеть памятный знак в честь основания города и монумент памяти погибших воинов Великой Отечественной войны с вечным огнем.

Также в тексте говорится о музее "Городская дума", где находится палеонтологическая коллекция.

Отдельное внимание уделено мосту Влюбленных, откуда можно спуститься на набережную. Далее гостям Тюмени предлагают ознакомиться с историческими зданиями и пройти на площадь Борцов революции, где можно сфотографироваться у дерева Счастья.

В материале есть список заведений, где можно перекусить и отдохнуть.

Отметим, на своем канале команда Visit Tyumen публикует статьи о том, где можно провести время в Тюмени. Также у бренда есть аккаунты в Instagram и TikTok, где выкладывают юмористические и познавательные видеоролики.