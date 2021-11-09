В Тюменской области приставы взыскали 32 млн рублей, ограничив должников в управлении транспортом

| Фото: официальный twitter-аккаунт ФССП России | Фото: официальный twitter-аккаунт ФССП России

Более двух тысяч жителей Тюменской области ограничили судебные приставы в праве управлять своим транспортным средством с января 2021 года. В перечне оказались автомобили, воздушные суда, мотоциклы, мопеды и другие транспортные средства, сообщает УФССП России по региону.

30-летнего тюменца временно ограничили в управлении автомобилем из-за долга по алиментам в размере 80 тыс. рублей. Мужчина все же сел за руль, был остановлен сотрудниками ГИБДД и доставлен в суд, где ему назначили 50 часов обязательных работ.

Всего благодаря подобным ограничениям приставам Тюменской области в 2021 году удалось взыскать с должников около 32 млн рублей, в 2020 году — 8 млн 779 тыс. рублей.