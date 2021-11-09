В Тюмени участие во Всероссийской переписи населения приняли 80% горожан

| Фото: с личного аккаунта Руслана Кухарука с Instagram | Фото: с личного аккаунта Руслана Кухарука с Instagram

В Тюмени в переписи населения приняли участие 80% горожан – это 637 тыс. 700 человек. Такие данные на 7 ноября приводит директор департамента экономики и стратегического развития администрации Тюмени Сергей Толстых.

Из них 24,5% ответили на вопросы через портал "Госуслуги", 1,8% посетили стационарные участки, а 53,8% были опрошены в ходе традиционного обхода домов переписчиками.

По информации комитета по связям с общественностью и СМИ администрации города, в среднем, ежедневная динамика с начала переписи составляла 2,7% населения, с 4 по 7 ноября ежедневный прирост переписанного населения составил 7%. Ежедневное число переписавшихся тюменцев стремится к 60 тысячам.

В Тюмени восемь мобильных бригад по графику выезжают на предприятия, где сотрудники организованно проходят перепись.

Напомним, перепись населения продлена в режиме онлайн до 14 ноября.