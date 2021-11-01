ТОДЭП выплатит 3,6 млн рублей семье погибшей на Уватском тракте многодетной матери

| Фото: mvdmedia.ru | Фото: mvdmedia.ru

Предприятию "ТОДЭП" предстоит выплатить более 3,6 млн рублей за гибель женщины в ДТП 8 января 2021 года. Решение вынес Тобольский городской суд Тюменской области, оно не вступило в законную силу, сообщает региональная прокуратура.

Трагедия произошла на Уватском тракте в Тобольске. Колеса автомобиля Kia Rio, на котором ехала женщина, из-за наледи на дороге соскользнули на обочину. Транспортное средство резко изменило траекторию движения, выехало на встречную полосу и столкнулось с автобусом ЛИАЗ. В результате ДТП погибла женщина, мать троих сыновей.

В феврале 2021 г. постановлением мирового судьи АО "ТОДЭП" было признано виновным за несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог, назначен штраф в 100 тыс. рублей.

В апреле 2021 г. супруг с сыновьями обратился в Тобольский городской суд с иском к дорожному предприятию о возмещении вреда и судебных расходов.

Установлено, что обочина, на которую съехала автомобилистка, в нарушение ГОСТа была занижена на величину от восьми до десяти см относительно кромки проезжей части при допустимой норме не более четырех см. Опасная обочина стала причиной смертельного ДТП.

По решению суда, ТОДЭП не только возместит моральный вред и судебные расходы, но и в связи со смертью женщины будет выплачивать несовершеннолетнему сыну ежемесячно компенсацию в размере более 19,6 тыс. рублей с последующей индексацией до достижения им совершеннолетия или до 23 лет в случае обучения по очной форме в образовательных учреждениях.