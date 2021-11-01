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Тюменский пенсионер 80 часов будет убирать улицу за драку с соседом

Общество, 17:18 10 ноября 2021

из сообщества "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте

80 часов обязательных работ назначил тюменскому пенсионеру суд за драку с соседом. Сейчас мужчина добросовестно благоустраивает улицы и убирает территорию под контролем судебного пристава-исполнителя, сообщает управление федеральной службы судебных приставов по Тюменской области.

Обязательные работы входят в число административных наказаний, которые могут устанавливаться и применяться за совершение административных правонарушений. Назначаются судьей, срок устанавливается от 20 до 200 часов, и отбываются не более четырех часов в день.

За уклонение от отбывания наказания в виде обязательных работ должник несет административную ответственность. Размер штрафа - от 150 тыс. до 300 тыс. рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток.

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