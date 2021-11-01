В Тюмени на третий день нашли тело упавшего с моста молодого человека

| Фото: СУ СК РФ по Тюменской области | Фото: СУ СК РФ по Тюменской области

Тело молодого человека, который упал с моста Влюбленных в Тюмени, извлекли из воды 10 ноября, на третий день поисков.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказал начальник управления поисково-спасательных работ Тюменской областной службы экстренного реагирования Евгений Булкин.

"Тело обнаружили примерно полтора часа назад. Спасатели достали его при помощи специальных средств. Тело передали правоохранителям. На вид погибшему до 18 лет", – поделился Евгений Булкин.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Организована проверка, сообщили в следственном управлении Следственного комитета РФ по Тюменской области.

Напомним, сообщение от очевидца поступило спасателям в 10 часов 8 ноября. По словам свидетеля, молодой человек упал с конструкции и утонул.

Инна Пахомова