Победителей тюменского проекта "Япосещаю" назовут в прямом эфире

| Фото: из сообщества "Япосещаю" во ВКонтакте (архив) | Фото: из сообщества "Япосещаю" во ВКонтакте (архив)

Победителей комплексного исследовательского проекта "Япосещаю" наградят в прямом эфире, который начнется, в сообществе МТЦ "Космос" во ВКонтакте 10 ноября в 19 часов 30 минут, сообщают организаторы.

В ходе трансляции будут отмечены 72 проекта, которые войдут в онлайн-каталог "72 новых повода полюбить Тюменскую область еще сильнее".

Прямая трансляция пройдет по ссылке.

Напомним, ранее жителям региона предложили вспомнить яркие события и проекты Тюмени и Тюменской области. Необходимо было заполнить форму, указать в ней название фестиваля, мастер-класса, форума, в котором заявитель участвовал или организовывал, краткое описание, оставить ссылки на социальные сети.