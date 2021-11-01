Космонавты, музыканты и спортсмены приняли участие во всероссийской переписи

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По данным Росстата на 9 ноября, во Всероссийской переписи населения приняли участие 89% жителей страны. Среди переписавшихся — известные спортсмены, музыканты, политики и космонавты с МКС.

Президент Владимир Путин ответил на вопросы переписи на портале госуслуг в день ее начала, 15 октября, и отметил, что перепись — не формальное дело и призвал всех отнестись к этому событию соответственно. Премьер-министр Михаил Мишустин так же прошел перепись онлайн, отметив, что на сайте госуслуг простая навигация.

На вопросы переписи ответил и российский экипаж МКС — космонавты Петр Дубров и Антон Шкаплеров. С высоты 400 км во время специального сеанса связи с центром управления полетами они сообщили данные о себе представителю Росстата.

"Богатство России — это наши люди. А перепись — моментальный снимок населения нашей Родины. Это возможность увидеть страну во всем ее прекрасном культурном, этническом и языковом многообразии. Давайте поддержим это важное мероприятие", — призвал россиян Антон Шкаплеров.

Музыкант Андрей Макаревич поделился в соцсетях скрином заполненного онлайн электронного переписного листа. Для артиста оказалось наиболее важным свободно указать свою национальную принадлежность.

Чемпионка России и трехкратная победительница Международного сибирского марафона Марина Ковалёва заполнила анкету, содержащую 33 вопроса, на портале госуслуг за пять минут. Ранее рекорд в 5 минут принадлежал замглавы Росстата Павлу Смелову. Однако в отличие от легкоатлетки он не раз отвечал на вопросы переписи, пока тестировалась опция на сайте, поэтому преимущество в неофициальном зачете по скорости онлайн-переписи за Ковалёвой.

До 14 ноября есть время обновить рекорд и у других участников. Переписаться можно трем способами — на портале госуслуг или в МФЦ либо дождаться прихода переписчика на дом.