Тюменцы стали значительно чаще обращаться в МФЦ

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Сотрудники МФЦ в Тюмени работают сменами по 12 часов, тем не менее время ожидания в очереди для получения государственных услуг возросло, сообщил директор ГАУ ТО "МФЦ" Тюмени Александр Нагибин.

"Это связано со значительно увеличившимся количеством обращений за подтверждением учетной записи на портале госуслуг", – отметил он.

В октябре в МФЦ Тюмени фиксировали от 400 до 600 обращений в день, 8 ноября обратились 1 тыс. 523 человека, а 9 ноября – 1 тыс. 791. Количество обращений по другим услугам МФЦ не снижается.

"В связи с большим количеством обращений в понедельник и во вторник наблюдалось замедление работы портала госуслуг и электронных сервисов, что увеличивало время ожидания и время предоставления услуг", – пояснил Александр Нагибин.

Напомним, подтвердить учетную запись можно без посещения центров обслуживания с помощью мобильных приложений или личных кабинетов банков. Список банков, предоставляющих такие возможности, размещен на портале госуслуг в разделе "Помощь, регистрация на госуслугах". Сертификат можно также скачать в мобильном приложении госуслуг. Перечень центров обслуживания, в которых можно подтвердить учетную запись, размещен на портале госуслуг.

Евгений Бабенко