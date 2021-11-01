Тюменские школьники могут присоединиться ко Всероссийской олимпиаде "Безопасные дороги"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Всероссийская онлайн-олимпиада "Безопасные дороги" на знание основ правил дорожного движения проходит для российских школьников 1–9 классов на образовательной платформе Учи.ру. Она продлится до 19 ноября включительно. Выполнять задания можно в домашних условиях самостоятельно или вместе с родителями, сообщают организаторы.

Участие бесплатное. Для этого необходимо зарегистрироваться на онлайн-платформе Учи.ру и из личного кабинета перейти на страницу состязания.

"Участники проходят разные сегменты компьютерной игры вместе с анимированными героями. Это делает задания более интересными и увлекательными для ребят, позволяет наглядно продемонстрировать им правила пользования дорогами и общественным транспортом. Из заданий, например, можно узнать, как правильно одеваться, чтобы стать более заметным на пешеходном переходе, и как безопасно перемещаться по городу на самокате или велосипеде", ― рассказала генеральный директор АНО "Национальные приоритеты" София Малявина.

Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин отметил, что олимпиада проходит для того, чтобы напомнить школьникам и взрослым о важнейших правилах для пешеходов. Он напомнил, что одна из целей национального проекта "Безопасные качественные дороги" ― повышение безопасности на дорогах.

"Ежегодно по нацпроекту строятся, ремонтируются и реконструируются тысячи километров дорог, в регионах России обновляется общественный транспорт, в развитии дорожной инфраструктуры используются наилучшие проверенные практики и инновационные технологии. Но безопасность на дорогах зависит и от каждого из нас, каждый должен знать правила безопасности дорожного движения и уметь применять их в жизни. В особом приоритете ― детская безопасность", ― отметил он.