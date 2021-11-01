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В Тюмени проведут олимпиаду по русскому языку для иностранных студентов

Общество, 08:47 12 ноября 2021

ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Олимпиаду по русскому языку для иностранных студентов проведет Тюменский государственный университет 25 ноября в дистанционном формате. К участию приглашают иностранных студентов тюменских вузов любой формы обучения, в том числе обучающихся по программам академического обмена, слушателей подготовительных отделений и факультетов, определяющих для себя русский язык как иностранный, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.

Комплекс олимпиадных заданий разработан методической комиссией преподавателей РКИ. Проверяются сформированность у студентов языковых компетенций, способность ориентироваться в конкретной ситуации и грамотно выстраивать межкультурный диалог, знания страноведческого характера. На основе аутентичных видеороликов и аудиоматериалов участникам будут предложены игровые, тестовые и творческие задания – лингвистические задачи, фото-вопросы, кроссворды, ребусы, письменные творческие задания.

Объявление результатов и награждение победителей состоится 27 ноября.

Электронную форму для участия необходимо заполнить до 22 ноября. Положение здесь.

По вопросам, связанным с организацией и проведением олимпиады, обращаться по телефону 8 (3452) 59-76-39 или по электронной почте n.s.kochneva@utmn.ru (с пометкой "Студенческая олимпиада").

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# олимпиада , русский язык

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