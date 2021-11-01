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Заводоуковские акушеры получили новое оборудование

Общество, 17:02 11 ноября 2021

Областная больница №12 | Фото: Областная больница №12

В акушерском отделении больницы Заводоуковска появился фетальный монитор. Аппарат позволяет специалистам безопасно и с высокой точностью проводить диагностику функционального состояния плода, что особенно важно при мониторинге беременных, входящих в группу риска, сообщает Областная больница №12 Заводоуковска.

Принцип его действия основан на одновременной регистрации частоты сердечных сокращений и движения плода и маточных сокращений. Аппарат считывает ультразвуковые волны, которые отражаются от плода и от тела матки, и результат фиксируется на бумаге или отображается на мониторах компьютера.

"Интенсивность ультразвука фетального монитора ниже диагностических звуковых сканеров и поэтому не наносит вред ребенку, – отмечает заведующая акушерским отделением ОБ №12 Наталья Васильева. – Монитор дает возможность обозначать события для определения конкретных ситуаций: прием дозы лекарственного препарата, инъекции или лечение, оказывающих влияние на пациента и на контрольные параметры".

Оборудование в Областную больницу №12 поставили по региональной программе Тюменской области "Модернизация первичного звена здравоохранения".

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# беременные женщины , Медицина , оборудование

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