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Городские депутаты рассмотрят вопрос о внесении имени Натальи Осинцевой в Книгу Почета

Политика, 16:33 11 ноября 2021

Instagram Евгения Заболотного | Фото: Instagram Евгения Заболотного

Внести в Книгу Почета Тюмени имя заслуженного работника торговли РФ, почетного работника сферы обслуживания Тюменской области Натальи Осинцевой предложил председатель городской думы Евгений Заболотный.

Как сообщил Евгений Заболотный в своем аккаунте в Instagram, с таким ходатайством выступили ее коллеги. "Мы знакомы со студенческих лет и были дружны все годы. Творческий, добрый, отзывчивый человек с активной жизненной позицией, стремившийся сделать Тюмень лучше, а жителей - счастливее. Она – сильный организатор и руководитель, в ее трудовой биографии – одно место работы", - отметил он.

Напомним, что Наталья Осинцева, долгие годы возглавлявшая Тюменский ЦУМ, ушла из жизни в мае 2021 года. Вопрос о внесении ее имени в Книгу Почета депутаты рассмотрят на заседании городской думы 25 ноября.

Николай Ступников

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# гордума , депутаты , Евгений Заболотный , Книга почета

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