Городские депутаты рассмотрят вопрос о внесении имени Натальи Осинцевой в Книгу Почета

| Фото: Instagram Евгения Заболотного | Фото: Instagram Евгения Заболотного

Внести в Книгу Почета Тюмени имя заслуженного работника торговли РФ, почетного работника сферы обслуживания Тюменской области Натальи Осинцевой предложил председатель городской думы Евгений Заболотный.

Как сообщил Евгений Заболотный в своем аккаунте в Instagram, с таким ходатайством выступили ее коллеги. "Мы знакомы со студенческих лет и были дружны все годы. Творческий, добрый, отзывчивый человек с активной жизненной позицией, стремившийся сделать Тюмень лучше, а жителей - счастливее. Она – сильный организатор и руководитель, в ее трудовой биографии – одно место работы", - отметил он.

Напомним, что Наталья Осинцева, долгие годы возглавлявшая Тюменский ЦУМ, ушла из жизни в мае 2021 года. Вопрос о внесении ее имени в Книгу Почета депутаты рассмотрят на заседании городской думы 25 ноября.

Николай Ступников