Тюменцев призывают не делать поспешных выводов о негативных последствиях после прививки

| Фото: www.okb2-tmn.ru | Фото: www.okb2-tmn.ru

Вывод о негативных последствиях вакцинации против коронавирусной инфекции может сделать только специализированная медицинская комиссия после проведения анализов и изучения истории болезни, напоминают в департаменте здравоохранения Тюменской области.

Ранее в социальных сетях и ряде СМИ была размещена информация о молодом человеке, который госпитализирован в Областную клиническую больницу №2, где ему поставлен диагноз "инсульт". Родственники совершеннолетнего мужчины считают, что ему неправомерно отказали в медотводе от вакцинации, сам препарат привел к тяжелому заболеванию.

"При проведении вакцинации проводится опрос и осмотр на предмет выявления временных или постоянных противопоказаний. Вакцинация может быть отложена даже в связи с повышенным уровнем артериального давления", - пояснили в департаменте здравоохранения.

Обострение хронических заболеваний, патологий и появление экстренных состояний, таких как инсульт, может вызвать множество факторов. В Тюменской области ежегодно регистрируется до 4 тыс. 500 случаев.

Что касается конкретной ситуации, то в департаменте здравоохранения Тюменской области подчеркивают, что в силу соблюдения врачебной тайны, предоставлять информацию кому-либо кроме пациента – запрещено.

"До вынесения официального решения не рекомендуем жителям делать выводы самостоятельно о произошедшей ситуации и описываемых событиях. Для разбора, проверки и ответов на вопросы пациент может обратиться в департамент здравоохранения официально: dzto@72to.ru", - уточнили специалисты.

Напомним, что люди с хроническими заболеваниями перед вакцинацией должны проконсультироваться у своего лечащего врача. Список причин, по которым граждане могут получить медицинский отвод, разработал Минздрав РФ.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова подчеркнула, что для достижения коллективного иммунитета к коронавирусу нужно уже сейчас привить порядка 22 млн человек, а ревакцинировать еще около 9 млн человек, пишет РИА Новости. Доля вакцинированных граждан старше 60 лет, по ее словам, на текущий момент составляет в России 44,7%. Наиболее высокие показатели в Чеченской республике, республике Тыва, Тюменской, Белгородской областях и республике Мордовия.

В ноябре, по данным Минздрава, в 4-5 раз увеличилось число россиян, поставивших прививку от коронавируса. Темпы вакцинации в Тюменской области также выросли – в регионе открыли Единый центр вакцинации в Легкоатлетическом манеже Тюмени. С начала ноября 73 274 жителя области поставили прививку от COVID-19. Всего в регионе привились 774 346 человек, из них 677 084 прошли полный курс вакцинации.

Поставить прививку от COVID-19 можно в поликлиниках, во всех муниципалитетах развернуты дополнительные пункты вакцинации. Актуальный график их работы размещен на портале "Территория здоровья".