МФО продолжают навязывать дополнительные платные услуги

cbr.ru cbr.ru

Микрофинансовые организации продолжают навязывать жителям Тюменской области, Ямала и Югры дополнительные платные услуги. Жалобы на такие действия МФО составляют 20% от общего числа их обращений в Банк России.

Всего в III квартале 2021 года в Банк России поступило более 300 жалоб жителей региона на МФО. Их количество, сообщает пресс-служба отделения по Тюменской области Уральского главного управления Центрального банка Российской Федерации, увеличилось более чем в два раза. Тюменцы, югорчане и ямальцы жалуются на списание средств без согласия клиента в счет погашения займа, взимание комиссий, в том числе связанных с продлением срока возврата займа, навязывание дополнительных платных услуг.

Зачастую при оформлении кредита в банке или займа в МФО недобросовестные продавцы навязывают страхование жизни, здоровья, различные юридические и консультационные услуги.

"От ненужных полисов страхования можно отказаться уже сейчас в течение 14 календарных дней с момента заключения договора, - рассказал управляющий отделением Банка России по Тюменской области Сергей Попов. - В конце этого года вступают в силу нововведения, благодаря которым у потребителей появится возможность отказаться и от навязанных нефинансовых услуг. Также вступит в силу запрет на проставление кредитором "галочки" в заранее напечатанной форме о согласии заемщика на оказание ему дополнительных услуг".

Если потребитель финансовых услуг считает, что нарушены его права, то он может направить жалобу через интернет-приемную на сайте Банка России и обратиться за консультацией через мобильное приложение "ЦБ онлайн".