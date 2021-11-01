Тюменские медики обучаются особенностям приема пострадавших с политравмой

| Фото: пресс-служба ОКБ № 2 | Фото: пресс-служба ОКБ № 2

Курс по приему пострадавших осваивают специалисты Областной клинической больницы № 2 в Тюмени. Занятия проводят сотрудники клиники военно-полевой хирургии Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова Министерства обороны из Санкт-Петербурга, сообщает областной департамент здравоохранения.

Курс посвящен отработке алгоритма приема пострадавшего, который позволяет избежать диагностических и тактических ошибок при оказании помощи. Специалистам ОКБ № 2 он поможет отточить навыки оказания помощи пациентам, поступающими с тяжелыми травмами, когда на счету каждая секунда, освоить современные принципы работы.

Продолжительность обучения составляет четыре дня, три из которых посвящены отработке современного протокола приема пострадавшего при поступлении в стационар. Уже в первый день участники на постановочном примере увидели многогранность повреждений, требующих немедленного вмешательства. Они обсудили концепцию приема пострадавшего, погрузились в вопросы выявления нарушений дыхательных путей, кровотечения и кровопотери, а также неврологических нарушений.

Ранее некоторые специалисты ОКБ №2 уже проходили обучение в Военно-медицинской академии. В этом году преподаватели по инициативе медорганизации и департамента здравоохранения Тюменской области прилетели в Тюмень.

"С учетом масштабов больницы, где работают около 2,7 тысячи сотрудников, всех направить на обучение невозможно. Поэтому мы вышли с инициативой к руководству Военно-медицинской академии, чтобы провести подобный курс у нас. Это новый формат для академии. Коллеги смогут провести обучение большого количества сотрудников. Кроме того, эксперты смогут оценить, как у нас организован процесс оказания помощи пострадавшим с политравмой, а также дать рекомендации", – поделился главный врач ОКБ № 2 Роман Паськов.