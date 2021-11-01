Водитель со стажем меньше месяца сбил тюменку на "зебре" в Тюмени

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

19-летний водитель, получивший водительское удостоверение в конце октября, сбил тюменку на "зебре" вечером 11 ноября, сообщает региональная Госавтоинспекция.

43-летнюю женщину водитель Mitsubishi Lancer сбил на нерегулируемом пешеходном переходе у дома № 1 на ул. Республики. Водительское удостоверение после окончания автошколы начинающий водитель получил 22 октября.

Пострадавшая получила ушиб и другие травмы. Проверка выяснит, почему водитель не пропустил человека на "зебре".

"За последнее время это не единственный случай, когда начинающие автомобилисты сбивают людей на пешеходных переходах. Сотрудники ГИБДД направят информацию в учебную организацию, подготовившую водителя", – рассказали в ГИБДД.