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Водитель со стажем меньше месяца сбил тюменку на "зебре" в Тюмени

Общество, 15:46 12 ноября 2021

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

19-летний водитель, получивший водительское удостоверение в конце октября, сбил тюменку на "зебре" вечером 11 ноября, сообщает региональная Госавтоинспекция.

43-летнюю женщину водитель Mitsubishi Lancer сбил на нерегулируемом пешеходном переходе у дома № 1 на ул. Республики. Водительское удостоверение после окончания автошколы начинающий водитель получил 22 октября.

Пострадавшая получила ушиб и другие травмы. Проверка выяснит, почему водитель не пропустил человека на "зебре".

"За последнее время это не единственный случай, когда начинающие автомобилисты сбивают людей на пешеходных переходах. Сотрудники ГИБДД направят информацию в учебную организацию, подготовившую водителя", – рассказали в ГИБДД.

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# ГИБДД Тюменской области , ДТП , пешеходы

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