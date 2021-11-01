У трех тюменских маршрутов появится новая остановка

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Схемы движения изменятся для трех городских маршрутов в Тюмени с 13 ноября. Об этом сообщает МКУ "Тюменьгортранс".

Остановочные пункты "Областное управление МЧС" в прямом и обратном направлениях включаются в схемы маршрутов регулярных перевозок №№ 28, 84 и 88.

Расписание для пассажиров общественного транспорта доступно в разделе "Расписание" на сайте МКУ "Тюменьгортранс", в мобильном приложении "Тюменский транспорт", а также по бесплатному телефону 8-800-250-0722 и на остановках.