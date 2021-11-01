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В Тюмени владелец магазина убрал территорию после жалобы в соцсетях

Общество, 17:38 12 ноября 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени собственника магазина обязали провести уборку прилегающей территории по адресу пр. Заречный, 12 по жалобе жителя, сообщает ЦУР Тюменской области.

Тюменец рассказал о постоянной свалке и некорректном поведении сотрудников магазина и призвал вышестоящее руководство к решению проблемы.

ЦУР Тюменской области зафиксировал жалобу. В соответствии с договором Тюменское экологическое объединение вывезло мусор. Также специалисты Службы заказчика по благоустройству ЦАО Тюмени отработали вопрос содержания территории в нормативном состоянии с управляющим магазином.

ЦУР Тюменской области ВКонтакте | Фото: ЦУР Тюменской области ВКонтакте

Оставить сообщение о состоянии придомовой территории, освещении, ЖКХ и по другим темам можно в обсуждениях сообщества ЦУР Тюменской области.

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# ЦУР Тюменской области

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