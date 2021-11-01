В Тюмени владелец магазина убрал территорию после жалобы в соцсетях
В Тюмени собственника магазина обязали провести уборку прилегающей территории по адресу пр. Заречный, 12 по жалобе жителя, сообщает ЦУР Тюменской области.
Тюменец рассказал о постоянной свалке и некорректном поведении сотрудников магазина и призвал вышестоящее руководство к решению проблемы.
ЦУР Тюменской области зафиксировал жалобу. В соответствии с договором Тюменское экологическое объединение вывезло мусор. Также специалисты Службы заказчика по благоустройству ЦАО Тюмени отработали вопрос содержания территории в нормативном состоянии с управляющим магазином.
Оставить сообщение о состоянии придомовой территории, освещении, ЖКХ и по другим темам можно в обсуждениях сообщества ЦУР Тюменской области.