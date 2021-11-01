Начальник МЧС Тюменской области пробежал марафон Honor Sochi

| Фото: МЧС России по Тюменской области | Фото: МЧС России по Тюменской области

Дистанцию в 42 километра на марафоне Honor Sochi начальник МЧС России по Тюменской области Артур Хачатрян преодолел за четыре часа и двадцать минут.

Провести массовое спортивное мероприятие не позволила эпидемиологическая обстановка. Но участники забегов приняли старт в онлайн-режиме, зафиксировав свои результаты и отправив их организаторам, сообщает пресс-служба ведомства.

"Мой маршрут пролегал по набережной, мимо достопримечательностей Тюмени. Для меня каждый старт, независимо от его уровня и формата - это личный вызов самому себе", - поделился впечатлениями Артур Хачатрян.