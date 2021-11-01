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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Мошенники обманули тоболяка с помощью программы подмены номера

Происшествия, 11:04 13 ноября 2021

duma.gov.ru | Фото: duma.gov.ru

Более 80 тыс. рублей перевел мошенникам житель Тобольска, сообщает УМВД по Тюменской области. Возбуждено уголовное дело.

Как установила полиция, тоболяку позвонила "сотрудница банка" и предупредила, что мошенники пытаются оформить на него кредит на 200 тыс. рублей. Мужчина ей не поверил и прервал разговор.

Вскоре ему поступил звонок с другого номера, мужской голос сообщил, что он является сотрудником правоохранительных органов и заверил собеседника, что позвонившая девушка - действительно работник банка.

Мужчина проверил по интернет-справочнику номер телефона и убедился, что он действительно принадлежит силовой структуре.

Как позже выяснили сотрудники тобольской полиции, мошенник воспользовался программой по подмене номеров.

"Сотрудница банка" убедила тоболяка снять все имеющиеся у него средства и перевести их якобы на безопасные счета.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса Российской Федерации "Мошенничество".

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# мошенничество , Тобольск , уголовное дело

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