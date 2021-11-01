Тюменцам предлагают прочесть больше тысячи страниц на книжном марафоне

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Очередной книжный марафон от магазина "Никто не спит" стартует 22 ноября. Тюменцам предлагают прочитать определенное число книжных страниц за ограниченное число времени, при этом делиться своими впечатлениями от текстов с другими участниками в читательских дневниках.

Как отмечают организаторы марафона, подобный формат подходит не только людям, которые и так много читают, в первую очередь он рассчитан на тех, кому не хватает внутренней мотивации читать. За две недели участникам предстоит прочесть от тысячи страниц и больше. Для чтения можно брать любые книги: художественные и нон-фикшн, печатные и электронные.

Регистрация на марафон продлится с 15 по 22 ноября в группе книжного магазина "Никто не спит" ВКонтакте, там же участники будут вести свои читательские онлайн-дневники. Сам марафон пройдет с 22 ноября по 5 декабря. Участие бесплатное.

Три победителя марафона, которые успеют преодолеть рубеж в тысячу страниц и интересно опишут свой опыт в дневниках, получат в подарок новинки от издательства No Kidding Press.