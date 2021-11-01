Нефтяники написали Географический диктант

| Фото: dictant.rgo.ru | Фото: dictant.rgo.ru

Сотрудники тюменских предприятий ПАО "НК "Роснефть" приняли участие во всероссийском Географическом диктанте, который в седьмой раз организовало Российское географическое общество (РГО). 14 ноября работники ООО "РН-Уватнефтегаз", АО "Тюменнефтегаз", ООО "Кынско-Часельское нефтегаз" и ООО "Тюменский нефтяной научный центр" вместе с сотнями тысяч россиян смогли проверить свои знания о стране.

Нефтяники писали диктант онлайн – этот формат позволил сделать мероприятие более удобным и безопасным с эпидемиологической точки зрения.

Одним из тех, кто благодаря диктанту оценил собственный уровень географической грамотности, стал главный специалист отдела анализа эффективности геолого-технических мероприятий "РН-Уватнефтегаза" Данил Черепанов. Он признался, что подобные челленджи и викторины – его слабость, вместе с семьей и друзьями молодой человек часто бывает на командных интеллектуальных играх, поэтому, получив приглашение поучаствовать в Географическом диктанте, не смог отказаться. К тому же, интересно было проверить собственные знания.

"Так как я по профессии и по образованию геолог, географический диктант для меня – очень близкая и интересная тема, особенно с учетом большого опыта практик по стране, участия в геологических экспедициях. Время на ответы было ограничено, вопросы разного уровня, особо подумать и тем более погуглить возможности не было – да и это неправильно, участники все-таки проверяют себя, а не навыки поиска в Интернете. Ожидал, что вопросы будут сложнее, но все они были с вариантами ответа, что позволяет логически прийти к верному решению, даже если ты не очень глубоко знаешь ту или иную тему", - поделился эмоциями Данил.

По его мнению, широкий кругозор – это то, что в первую очередь поможет успешно написать Географический диктант. Вопросы охватывали темы не только географии России, но и конкретных субъектов страны, природных объектов, исторических событий, культурную составляющую народностей, проживающих в стране.

Геолог поделился воспоминаниями о том, как в составе одной из экспедиций он побывал на архипелаге Новая Земля в Северном Ледовитом океане, и в путь корабль выходил из порта Архангельска. Вопросы и про этот город, и про архипелаг также были в диктанте 2021 года.

"После диктанта появилось желание еще раз пройтись глазами по карте нашей необъятной страны, дополнительно почитать про культуру народов России, освежить знания по расположению регионов, крупных рек и озер. Понятно, что все знают, где Байкал, но, мне кажется, знать про что-то локальное, редкое, например, про уникальное озеро, расположенное в России на границе с Китаем, - в этом особый уровень твоего патриотизма", - рассказал Данил Черепанов.

Результаты Географического диктанта можно будет узнать с 6 декабря с помощью индивидуального 13-значного кода на сайте dictant.rgo.ru. Напомним, акция проходит ежегодно с 2015 года, за все время в проекте приняли участие почти 1,8 миллиона человек. В 2020 году число стран-участниц, включая Россию, достигло 110.

Дарья Казакова