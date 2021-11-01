Графика тюменского художника представлена на выставке международного симпозиума "Связь с Севером | Relate North"

| Фото: arcticdesign.school: KONSTANTIN SHOKHOV Обь. Лодки | Ob'. Boats Бумага, Акрил | Paper, Acrylic 2019 | Фото: arcticdesign.school: KONSTANTIN SHOKHOV Обь. Лодки | Ob'. Boats Бумага, Акрил | Paper, Acrylic 2019

Графические листы доцента кафедры искусств ТюмГУ, члена Союза художников России Константина Шохова представлены на выставке 9-го международного симпозиума "Связь с Севером | Relate North".

"В 2019 году я участвовал в экспедиции "Человек и Север - традиция и современность". Она проходила в окрестностях села Мужи Шурышканского района ЯНАО, на берегу суровой Оби. Берега и цвет воды – все имеет некий налет "ржавого" колорита. Но местные коми-зыряне, кажется, этого не замечают. Среди них немало скромных и безызвестных, но очень страстных, мудрых людей, чьи образы способны остановить мельтешение будней и стать для художника новым источником вдохновения, умиротворенности, человеческой гармонии, - рассказал Константин Шохов. - Я попытался по-новому взглянуть внутрь себя, произвести некий акт самопознания: "Кто мы?", "Что есть Я?", "Для чего мы живем?" Со времен советского освоения Севера прошло немало лет. Чем живут сегодня люди Севера, что их волнует? Вот вопросы, на которые хотелось получить ответ в результате творческой экспедиции".

Участники научного форума родом из Северной Америки и Европы, из России: Мурманска, Северодвинска, Архангельска, Сыктывкара, Екатеринбурга, Тюмени, Томска, Якутска. В их числе – студенты, аспиранты, преподаватели и исследователи вузов, а также независимые художники, дизайнеры, руководители и сотрудники организаций, занятые арктической тематикой. В рамках симпозиума они выступят в секциях научной программы, представят доклады и творческие работы, отметили в управлении стратегических коммуникаций ТюмГУ.

Тема этого года – "Повседневный экстрим | Everyday Extremes". По итогам работы симпозиума планируется издание докладов в спецвыпуске журнала "Техническая эстетика и дизайн-исследования".