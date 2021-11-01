Тюменских застройщиков приглашают обсудить перспективы отрасли на онлайн-марафоне

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

К участию в онлайн-марафоне Агентства стратегических инициатив приглашает тюменских застройщиков 18 ноября департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области.

Участники обсудят состояние инвестиционного климата, перспективы развития отрасли, точки роста и проблемные места в регионе.

В мероприятии примут участие представители, Минстроя, Росреестра, Росаккредитации, Государственной Думы, Агентства стратегических инициатив, Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, Московского государственного строительного университета, Деловой России, Минэкономразвития России, аппарата уполномоченного по защите прав предпринимателей при президенте России, региональных органов власти, застройщиков и участников строительного рынка.

Регистрация и участие доступны по ссылке.