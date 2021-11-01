76 будущих педиатров прошли аккредитацию в Тюмени

| Фото: пресс-служба областной клинической больницы № 1 | Фото: пресс-служба областной клинической больницы № 1

76 выпускников педиатрических факультетов медицинских вузов, в том числе двое из Киргизии и Казахстана, проверили на соответствие профессиональным стандартам в Тюмени. Первичная аккредитация прошла на базе Тюменского ГМУ. В состав комиссии из 14 человек, проверявших будущих педиатров, вошли специалисты Областной клинической больницы № 1, сообщает лечебное учреждение.

Аккредитация - своего рода допуск к работе: право на медицинскую и фармацевтическую деятельность имеют лишь лица, не только получившие образование, но и имеющие при этом свидетельство об аккредитации специалиста.

"Аккредитация включает три этапа: тестирование, оценку практических навыков и решение ситуационных задач. После успешного прохождения всех испытаний специалисту выдается свидетельство об аккредитации, которое дает ему право на самостоятельную врачебную деятельность", – рассказала председатель аккредитационной комиссии, начальник педиатрической службы ОКБ № 1 Наталья Горохова.

| Фото: пресс-служба областной клинической больницы № 1 | Фото: пресс-служба областной клинической больницы № 1

Экзамен проходил на пяти станциях: базовый реанимационный комплекс, физикальное обследование ребенка, экстренная медицинская помощь, неотложная медицинская помощь, профилактический осмотр ребенка. На каждой станции необходимо было выполнить задание. С помощью аудио- и видеозаписи фиксировались действия и комментарии всех участников процесса.

В дальнейшем каждый врач будет обязан проходить аккредитацию не реже, чем один раз в пять лет.

По словам декана педиатрического факультета Тюменского государственного медицинского университета Сергея Сахарова, за последние пять лет прием на педиатрический факультет увеличился на 15%. В этом году на первый курс поступило около 200 человек.