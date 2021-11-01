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Утвержден перечень районов Крайнего Севера и приравненных к ним территорий

Экономика, 18:38 17 ноября 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Правительство утвердило перечень районов Крайнего Севера и приравненных к ним территорий, сообщается в официальном Telegram-канале кабмина.

В перечень территорий Крайнего Севера вошли: отдельные части республик Алтай, Бурятия, Карелия, Коми, Тыва, Забайкальского, Красноярского, Хабаровского Пермского, Приморского краев, Амурской, Архангельской, Иркутской, Сахалинской, Томской, Тюменской областей, Ханты-Мансийского автономного округа.

Полностью такие регионы, как Якутия, Магаданская, Мурманская области, Ненецкий, Чукотский, Ямало-Ненецкий автономные округа, Камчатский край.

Прежний список регионов Крайнего Севера был составлен в 1992–1994 годах, после чего претерпел множество изменений. Новый вариант более структурирован и соответствует современному муниципально-территориальному устройству страны.

Он необходим для выплаты компенсаций и предоставления госгарантий живущим там людям.

С точки зрения географии список не изменился. Жители всех территорий, входивших в предыдущие перечни, продолжат получать положенные льготы, госгарантии и компенсации.

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