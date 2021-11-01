В конкурсе сестринских проектов победили медработники из Тюмени, Ялуторовска и Нижней Тавды

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской линии | Фото: департамент здравоохранения Тюменской линии

Главная медсестра тюменской поликлиники № 17 Вера Таркова, главная медсестра Областной больницы № 23 Татьяна Матушкина (г. Ялуторовск) и старший акушер Областной больницы №15 Олег Фалалеев (с. Нижняя Тавда) победили в региональном конкурсе сестринских проектов "От идеи к практике", сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

Второе место заняла старшая медицинская сестра Областной клинической больницы № 2 Ирина Милощенко, третье - старшая медицинская сестра Медицинского города Валерия Ткачук.

В финальном туре экспертный совет оценивал 12 работ участников из 11 медицинских организаций региона. По словам председателя Тюменской областной профессиональной сестринской ассоциации Раисы Куликовой, приглашенные независимые члены комиссии отметили высокий профессионализм участников.

"Первое место разделили сразу три участника, набрав равное количество баллов: невозможно было выделить кого-то одного, каждый проект уникален, проработан до мелочей. Все участники конкурса посвятили свои работы актуальным темам, и идеи, предложенные ими, позволят существенно улучшить работу медиков в ФАПах и врачебных амбулаториях. Наша главная задача теперь – тиражирование новых проектов. Мы активно помогаем практическому здравоохранению, уже давно ведем деятельность по внедрению сестринских проектов в ФАПах и видим первые положительные результаты", – отметила она.

Проекты участников посвящены оптимизации работы медицинской сестры при проведении вакцинопрофилактики, современным аспектам планирования работы в ФАПах, совершенствованию оказания медицинской помощи в ФАПах, проведению сестринских школ, роли симуляционного центра в повышении эффективности профессиональной деятельности сотрудников медорганизации и другим темам.

Победители, призеры и лауреаты конкурса получили дипломы и денежное вознаграждение. Приз за первое место составил 50 тыс. рублей, за второе – 40 тыс., за третье место – 30 тыс. рублей, за победу в номинации "Тиражирование проектов" – 10 тыс. рублей.