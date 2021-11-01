В Тюмени осудили мужчину, лишившего жизни пенсионера

| Фото: прокуратура Тюменской области | Фото: прокуратура Тюменской области

Семь лет и шесть месяцев лишения свободы — такой приговор вынесли ранее судимому 45-летнему тюменцу, которого признали виновным в гибели 65-летнего мужчины.

Отбывать наказание житель областной столицы будет в исправительной колонии строгого режима, сообщает региональная прокуратура.

"Как следует из материалов уголовного дела, особо тяжкое преступление фигурант дела совершил во время условного осуждения за кражу. Днем 18 июня 2021 года мужчина пришел в гости к знакомому 65-летнему пенсионеру. Они стали распивать спиртное. Произошел конфликт, гость сломал пожилому человеку челюсть. 24 июня пострадавший умер в больнице", — рассказали в надзорном органе.

В отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".

Государственное обвинение в суде поддерживал первый заместитель прокурора Тюменской области Руфат Биктимеров. Суд согласился с позицией гособвинителя, отменил подсудимому условное осуждение.

Приговор еще не вступил в законную силу.