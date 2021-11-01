  • 18 ноября 202118.11.2021четверг
  • USD72,8228
    EUR82,3553
  • В Тюмени -10..-12 С 5 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Югорский мох отправили в Германию и Латвию

Экономика, 13:13 18 ноября 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 13 тонн мха в виде брикетов из Ханты-Мансийского автономного окрга-Югры экспортировали в Германию и Латвию. Перед отправкой продукцию досмотрели специалисты управления Россельхознадзора по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам.

Исследование подтвердило фитосанитарную безопасность товара, сообщили в пресс-службе ведомства.

На экспорт предназначался сфагновый мох, который применяется для выращивания растений, включая лекарственные и пряно-ароматическую и витаминную зелень, а также используется в качестве среды обитания для животных в террариумах.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# проверки , Россельхознадзор

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:13 18.11.2021Югорский мох отправили в Германию и Латвию
13:02 18.11.2021В Тюмени для расчета платы за коммунальные услуги применят тариф-конструктор
11:53 18.11.2021В Сладковском районе открылась автомойка для тракторов и комбайнов
18:38 17.11.2021Утвержден перечень районов Крайнего Севера и приравненных к ним территорий