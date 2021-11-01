Югорский мох отправили в Германию и Латвию

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 13 тонн мха в виде брикетов из Ханты-Мансийского автономного окрга-Югры экспортировали в Германию и Латвию. Перед отправкой продукцию досмотрели специалисты управления Россельхознадзора по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам.

Исследование подтвердило фитосанитарную безопасность товара, сообщили в пресс-службе ведомства.

На экспорт предназначался сфагновый мох, который применяется для выращивания растений, включая лекарственные и пряно-ароматическую и витаминную зелень, а также используется в качестве среды обитания для животных в террариумах.