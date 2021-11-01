В Тюменской области 10 человек стали жертвами COVID-19

| Фото: Департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: Департамент здравоохранения Тюменской области

Смерть 10 пациентов с коронавирусом зафиксирована в Тюменской области. Заболели 335 человек, выздоровели 146, сообщает федеральный оперативный штаб.

За последние сутки в России выявлено 37 тыс. 374 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 1 тыс. 251 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровели 36 тыс. 414 человек.

В Москве выявили 4 тыс. 62 заболевших, в Санкт-Петербурге - 2 тыс. 645, в Самарской области - 1 тыс. 781.

В Свердловской области заболели 739 человек, в Челябинской области - 597, в Ханты-Мансийском автономном округе - 251, в Курганской области - 216, в Ямало-Ненецком автономном округе - 143.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 9 млн 219 тыс. 912 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 260 тыс. 335 летальных исходов, выздоровели 7 млн 919 тыс. 250 человек.