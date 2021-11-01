В Тюменской области зарегистрировали смерть 11 пациентов с COVID-19

| Фото: Здравоохранение Тюменской области во ВКонтакте | Фото: Здравоохранение Тюменской области во ВКонтакте

Смерть 11 человек с коронавирусом зафиксировали в Тюменской области. Заболели 342 человека, выздоровел 141, сообщает федеральный оперативный штаб.

За последние сутки в России выявлено 36 тыс. 626 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 6,4% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1 тыс. 247 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 36 тыс. 388 человек.

В Москве выявили 2 тыс. 966 случаев болезни, в Санкт-Петербурге - 2 тыс. 793, в Самарской области - 1 тыс. 785.

В Свердловской области заболели 732 человека, в Челябинской области - 593, в Ханты-Мансийском автономном округе - 255, в Курганской области - 215, в Ямало-Ненецком автономном округе - 144.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 9 млн 182 тыс. 538 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 259 тыс. 84 летальных исходов, выздоровели 7 млн 882 тыс. 836 человек.