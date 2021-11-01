Возможность распечатать QR-код на бумаге есть в МФЦ во всех регионах УФО

Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Возможность распечатать QR-код на бумаге есть в МФЦ во всех субъектах УФО. Таковы результаты контроля исполнения поручения полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе Владимира Якушева.

Кроме того, в Тюменской и Курганской областях, а также в Югре ведется подготовка к печати документов на бумажном носителе в учреждениях здравоохранения.

Ханты-Мансийский автономный округ, Тюменская, Свердловская и Челябинская области подключают к распечатке QR-кодов социальные службы.

Напомним, ранее Владимир Якушев поручил регионам организовать получение QR-кодов в бумажном виде. "Гаджеты есть не у всех, поэтому у людей в возрасте, кто не зарегистрирован на портале госуслуг, должна быть возможность получить QR-код на бумаге", - сказал полпред.

Евгений Бабенко